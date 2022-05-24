Тюрьма не отпустила: оправданному грузинскому вору в законе добавили срок

Грузинский вор в законе Тенгиз Гигиберия по прозвищу Тенго Потийский во время судебного процесса в Липецке со второго раза признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. До этого ему пришлось отсидеть 20 лет за убийство, разбой и кражу. Суд добавил преступнику ещё 9 лет.
Причём в прошлом году за недоказанностью 48-летнего Гигиберию оправдали, выпустили на свободу, но тут же поместили в центр временного размещения иностранных граждан. В ожидании документов, которые потеряли, вора в законе снова вернули в тюрьму и вынесли новый срок. В преступлениях осуждённый не признался, хотя и не отрицал, что является вором в законе. Он контролировал «общак», принимал «решения» по заключённым, осуждённые ежемесячно платили на его содержание по 1-4 тыс. рублей.
Тенгиз Гигиберия попросил депортировать его на родину в Грузию. За всё время пребывания в заключении у него нет ни одного поощрения, а только 300 взысканий от администрации.
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