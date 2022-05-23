Бывшего ставропольского депутата осудили за взятку

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23 мая 2022, 16:24

Бывший депутат-единоросс Ставропольской краевой думы осуждён на 7 лет за взятку. Владимир Дорошенко в начале прошлого года через посредника передал 1 млн рублей оперуполномоченному УФСБ РФ по Ставрополью. Последний за эти деньги должен был прекратить проверку СХП «Новокавказский» по факту хищения средств гранта от регионального минсельхоза.



Указанную сумму бывший депутат передал оперуполномоченному через знакомого, операция контролировалась и документировалась сотрудниками краевого УФСБ. В марте 2021 по двум статьям УК РФ возбудили дело: Дорошенко инкриминировалась дача взятки (ст. 291, ч. 2, п. «б»), его знакомому – посредничество (ст. 291.1, ч. 3, п. «б»). Обоих взяли под стражу, Александровский райсуд признал их виновными. Экс-депутату присудили штраф 2 млн рублей и 7 лет колонии, посреднику назначили 3 года. Адвокаты заявляют о несправедливости приговора, будут подавать апелляцию.



Владимир Дорошенко – довольно известная фигура на Ставрополье. Политическую карьеру начал строить ещё студентом, в местной Молодёжной общественной палате. Позже руководил в крае фермерским хозяйством, конным заводом, Новокавказским сельсоветом. С 2017 года находился на должности директора сельскохозяйственного кооператива, деньги на развитие которого были получены в 2018 году. В следующем году был избран в краевую думу.



