В России поменялась структура преступности

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 мая 2022, 14:23

На фоне финансовой нестабильности в России меняется структура преступности. Её рост в январе-апреле наблюдался только в 18 регионах, в целом по стране ситуация стабильна. В отчёте Главного информационно-аналитического центра МВД говорится, что большую часть, как и ранее, составляют хищения, причём материальный ущерб от них увеличился на 11,6 процентов. Ранений и смертей стало меньше, а число должностных преступлений выросло на 4,5% по сравнению с прошлогодними показателями.



Уровень киберпреступности, за исключением хакерских атак, детской порнографии и мошенничества, понизился на 11,4%. Раскрываемость в данной категории рекордно низкая и не превышает 30%. С несанкционированными транзакциями в банковской сфере ситуация намного хуже. За отчётный период зафиксировано 258 тыс. случаев, россиянам нанесён ущерб в размере 3,3 млрд рублей, из которых удалось вернуть всего 210 млн.



Финансовые пирамиды тоже активизировались, их количество на текущий момент превышает 400. Более половины из них связаны с инвестициями в финансовые инструменты и криптовалюты. Растёт число преступлений, связанных с контрабандой, неуплатой таможенных пошлин, денежными переводами по подложным документам, незаконным перемещением наличности. Общая раскрываемость и взыскиваемость ущерба сократились, и ожидать улучшения ситуации в ближайшее время не стоит, так как основное внимание государство уделяет экономическим проблемам.