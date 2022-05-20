Сунул Кай, да не туда: раскрыта суррогатная схема, где отец китаец, мать казашка, ЭКО делали в Камбодже, а рожали в России

В Красноярском крае проходит судебный процесс по иску гражданина Китая Сунь Кая, который требует признания своего отцовства и возврата ему суррогатного ребёнка. В громком процессе о торговле детьми всего фигурируют 20 малышей.
Экспертиза ДНК подтвердила отцовство, однако ребёнка не передали китайцу из-за несогласия суррогатной матери.
Криминальная схема торговли детьми была раскрыта в декабре 2020 года. По делу проходит директор центра сопровождения суррогатного материнства «Дидилия» Станислав Гончаровский вместе со своими родственниками и знакомыми. Они предлагали женщинам за деньги вынашивать и рожать детей для иностранцев. За это матерям платили или обещали заплатить по 850 тыс. рублей. Среди соискательниц в основном были гражданки Казахстана, которых после обследования отправляли на ЭКО в столицу Камбоджи Пномпень. Весь период беременности суррогатные матери проводили у себя на родине, но рожать приезжали в Красноярск, поближе к клиенту.
Несмотря на то, что в свидетельствах о рождении женщины были записаны матерями детей, они оставляли доверенности на представление своих интересов в государственных органах.
Всего следствием задержано 5 суррогатных матерей, организаторы этой аферы и руководитель перинатального центра. Сторона защиты китайских отцов считает, что детей должны передать в КНР, поскольку россиянами их назвать нельзя, рождены они казашками от китайцев и с Россией новорожденных связывает только место рождения.
До вынесения решения суда спорные младенцы уже два года находятся в детских учреждениях края. Их шансы воссоединиться со своими биологическими родителями снижаются рассматриваемым в Госдуме законопроектом о запрете суррогатного материнства для иностранцев.
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