Гастролирующие госворы: из Люберец - в Переславль и Ярославль

Аргументы Недели → Криминал 13+

19 мая 2022, 17:52

Красноперекопский районный суд определил участь Рината Бадаева. В бытность заместителем ярославского мэра он курировал сферу градостроительства. Экс-чиновника признали причастным к получению откатов в особо крупных размерах.



В результате вердикт оказался суровым – 10 лет пребывания в колонии строго режима и 22 миллиона рублей денежного штрафа. Кроме этого Бадаев в течение 11 лет лишён права занимать любые должности на государственной или муниципальной службе, а также входить в состав руководства представителей бизнеса.



Всего следствием и судом было доказано 2 эпизода извлечения неправомерной выгоды. В первом случае чиновник за вознаграждение в 10% пролоббировал заключение для одной из подрядных организаций контракта в 12 миллионов рублей на ремонт межквартальных дорог. При получении второй части взятки Бадаев был задержан с поличным работниками ФСБ. В тот же день его уволили с занимаемой должности. Чуть позже в отношении обвиняемого возбудили и второе уголовное дело. Доказано, что за вознаграждение он оказал содействие в подписании договора по проектным работам для возведения одной из школ.



Бадаева считали правой рукой теперь уже прежнего мэра Ярославля Владимира Волкова. Оба они до переезда в Ярославль возглавляли администрацию Переславля-Залесского. Ещё раньше их пути пересеклись в подмосковных Люберцах. В минувший понедельник сам Волков неожиданно для многих объявил о своей отставке. Официальная причина – переход на другую работу. Но, видимо, и до него дотянется рука правосудия.



