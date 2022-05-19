Почему женщины совершают убийства

Аргументы Недели → Криминал 13+

19 мая 2022, 09:52

Российский эксперт-криминолог Илья Мосечкин назвал основные причины, толкающие представительниц слабого пола на тяжкие преступления. В первую очередь специалист обратил внимание на то, что корыстные побуждения в списке мотивов занимают одно из последних мест. Основной же движущей силой выступает чувство мести за насилие или нанесённые серьёзные обиды.



При этом в большинстве случаев убийства совершаются спонтанно под влиянием эмоциональных порывов. Неудивительно, что орудием преступления выступают кухонные ножи или другие предметы, оказавшиеся под рукой. Причём удар наносится в первую попавшуюся область тела.



Интересно, что катализатором трагедии в 90% случаев выступает алкоголь. Ведь под его влиянием утрачивается самоконтроль и женщина способна совершить непоправимое. Особенно описанный сценарий характерен для бытовых ссор, упоминаемых в полицейских сводках практически ежедневно. К слову, в более благополучных странах женщинами движут иные мотивы убийства. Например, ревность.



Заслуживает внимание и другая деталь. На ситуацию с преступлениями влияет и список нравов, принятых на той или иной территории. Однако эта взаимосвязь до конца ещё не изучена учёными-криминологами.