Почему женщины совершают убийства

Российский эксперт-криминолог Илья Мосечкин назвал основные причины, толкающие представительниц слабого пола на тяжкие преступления. В первую очередь специалист обратил внимание на то, что корыстные побуждения в списке мотивов занимают одно из последних мест. Основной же движущей силой выступает чувство мести за насилие или нанесённые серьёзные обиды.
При этом в большинстве случаев убийства совершаются спонтанно под влиянием эмоциональных порывов. Неудивительно, что орудием преступления выступают кухонные ножи или другие предметы, оказавшиеся под рукой. Причём удар наносится в первую попавшуюся область тела.
Интересно, что катализатором трагедии в 90% случаев выступает алкоголь. Ведь под его влиянием утрачивается самоконтроль и женщина способна совершить непоправимое. Особенно описанный сценарий характерен для бытовых ссор, упоминаемых в полицейских сводках практически ежедневно. К слову, в более благополучных странах женщинами движут иные мотивы убийства. Например, ревность.
Заслуживает внимание и другая деталь. На ситуацию с преступлениями влияет и список нравов, принятых на той или иной территории. Однако эта взаимосвязь до конца ещё не изучена учёными-криминологами.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Коротченко: После битвы за Донбасс третий этап спецоперации - установление контроля над Харьковской и еще тремя областями
- #ЗАУГЛОМ Кто бежал с "Азовстали"? Прибалтийский след
- 18.05 20:49 Экс-министр лесного комплекса Приангарья получил 6,5 лет по делу о рубке в заказнике
- 18.05 18:12 Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко вынесли новый приговор
- 17.05 14:48 Следователь С. Душкин заявил ходатайство о продлении меры пресечения пермскому террористу
- 16.05 15:07 В Центробанке рассказали о новых схемах мошенничества