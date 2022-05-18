Экс-министр лесного комплекса Приангарья получил 6,5 лет по делу о рубке в заказнике

Бывший министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда получил 6,5 лет колонии по делу о рубке в природном заказнике «Туколонь». Приговоры вынесены также его экс-заместителю Алексею Туги, бывшему директору ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадию Рыкову и бывшему инженеру-лесопатологу отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области» Александру Владимирову.
Правоохранителям удалось установить, что в 2018 году министр лесного комплекса Иркутской области, зная об отсутствии причин для сплошной санитарной рубки в природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района, принял активные меры к продолжению рубки леса в заказнике и нарушению его режима. По итогам незаконных действий на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 481 миллиона рублей.
Сергею Шеверде и Геннадию Рыкову назначено наказание в виде 6 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Алексей Туги получил 6 лет, Александр Владимиров — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
С них будет взыскан ущерб в размере свыше 480 миллионов рублей.
Осенью 2017 года было проведено лесопатологическое обследование леса в заказнике «Туколонь», пострадавшем от пожаров 2016 года, по итогам назначена сплошная санитарная рубка. Ущерб природе от вырубки оценивался более чем в 700 миллионов рублей. По данным природоохранной прокуратуры, срубленный лес был отправлен на экспорт, стоимость партии оценили в 1 миллион долларов.
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