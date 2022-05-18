Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко вынесли новый приговор

Бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко оштрафовали на 500 млн рублей и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Пресненский суд Москвы назначил наказание с учетом уже вынесенного ранее приговора по его первому делу, когда экс-офицер получил 12,5 лет заключения. Захарченко признан виновным в том, что на протяжении десяти лет получил взятки на общую сумму 1,4 млрд рублей за покровительство от банковских организаций, а также экс-руководства группы компаний (ГК) 1520.
Экс-полковник МВД получил известность после того, как в ходе обысков по его делу было изъято в разной валюте почти 9 млрд руб. Одним из взяткодателей оказался совладелец группы компаний 1520, член совета директоров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов. Следствие считает, что взятки Захарченко также давали объявленные в международный розыск совладелец ГК 1520 Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин. По данным следствия, они ежемесячно платили Дмитрию Захарченко по €150 тыс. за то, чтобы офицер избавлял их от проверок финансовых и правоохранительных органов.
Рассмотрение уголовного дела началось в марте 2021 года. Первый его эпизод был связан с оплатой полковнику новогоднего отдыха в Сочи в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» в 2015–2016 годах на сумму 844 тыс. руб. председателем совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолумом Юнаевым. Деньги, согласно материалам дела, платились за «общее покровительство» бизнесу Юнаева.
Второй эпизод связан с получением Дмитрием Захарченко взяток с 2007 по 2016 год на общую сумму 1,4 млрд руб. от предпринимателей, включая Валерия Маркелова. Посредниками в передаче денег, как установил суд, выступали юристы Белевцов и Критинин.
В итоге Валерий Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей, бывшим адвокатам Виктору Белевцову и Василию Критинину назначено по семь лет. Защита собирается обжаловать приговор.
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