Следователь С. Душкин заявил ходатайство о продлении меры пресечения пермскому террористу

Тимуру Бекмансурову, застрелившему в Перми шесть человек, продлили срок содержания под стражей до 20 августа. Бывший студент, потерявший ногу при задержании, находится под следствием с сентября прошлого года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, потерпевшими значатся 69 человек.
В ходе судебного заседания следователь С. Душкин заявил ходатайство о продлении нынешней меры пресечения, заявив о необходимости окончательного редактирования обвинения. По словам представителя СК, фактически сбор доказательной базы завершён. Было опрошено более 1000 свидетелей, в том числе бывших одноклассников и сокурсников Бекмансурова, проведены сотни экспертиз. Уголовное дело по окончании расследования насчитывает 102 тома. К потерпевшим теперь относится и задержавший преступника полицейский – он завил о моральном ущербе и требует его возмещения.
Сам подозреваемый никаких возражений по поводу продления содержания в СИЗО не высказывал. Он также сообщил, что не имеет жалоб на состояние здоровья, поэтому судья Дзержинского райсуда Ирина Кобелева ходатайство следователя ожидаемо удовлетворила.
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