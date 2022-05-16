В Центробанке рассказали о новых схемах мошенничества

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 мая 2022, 15:07

Нестабильная экономическая ситуация, дефицит валюты и глобальные санкции против банков побудили аферистов к изобретению новых схем мошенничества. О некоторых из них рассказал Центробанк.



К примеру, злоумышленники звонят жертве под видом сотрудников банка. Сообщается, что финансовое учреждение испытывает трудности с наличными, поэтому предлагается перевести деньги на так называемый «специальный счёт». Для его «открытия» запрашиваются все платёжные реквизиты. Таким образом мошенники получают доступ к счёту гражданина и списывают оттуда деньги.



Или ещё одна комбинация и тоже касающаяся телефонного мошенничества. Аферисты предлагают жертве за определённую сумму вознаграждения открыть банковскую карту, с которой без проблем можно расплачиваться за границей. Как и в предыдущем варианте доверчивых людей просят назвать свои личные и платёжные данные.



В ЦБ РФ говорят, что банки никогда не запрашивают в телефонном разговоре персональную информацию. Для противодействия мошенникам на сайте ведомства появился специальный раздел, где описываются известные способы обмана. Также даются рекомендации по поводу того, как не попасть в ловушку.