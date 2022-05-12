Ответственность за выстрел будет нести владелец оружия

Государственная дума РФ приняла в окончательной редакции поправки к Закону «Об оружии», которые вступят в силу с 29 июня текущего года. Основное нововведение заключается в том, что имеющиеся у граждан на законном основании различные средства самообороны отнесены к источникам повышенной опасности.
С точки зрения здравого смысла это итак понятно. Однако существовал ряд правовых тонкостей, которые не были урегулированы юридически. Чтобы было понятно в чём дело, имеет смысл провести аналогию с автомобилем. Если с его участием произошло ДТП, ответственность наступает для собственника. Исключение составляют случаи, когда водитель имел доверенность или был официально зарегистрирован факт угона. Теперь же похожая ситуация будет и с оружием. Если его потеряли или похитили, то применение обойдётся последствиями и для владельца. Максимальные санкции могут составить до двух лет лишения свободы. Логику законодателя понять можно. Если человек получил легальное разрешение на хранение оружия, он должен предпринимать предписанные меры по его сохранности. В противном случае налицо будут признаки халатности.
Однако у юристов возникает и множество вопросов. Например, как быть, если произошла кража из квартиры. Кроме того, некоторые виды оружия официально разрешено передавать в аренду для спортивных целей. Поэтому, скорее всего, каждый случай будет отдан на усмотрение следствия или суда.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Замкомандира «Азова» Паламар заявил, что в Мариуполе 600 его боевиков ранены, и их становится больше
Депутат Швыткин назвал капитуляцию единственным выходом для заблокированных на «Азовстали» националистов
Верещук рассказала, что Украина договаривается с РФ об обмене раненых украинских военных с «Азовстали» на российских пленных
Сенатор Климов: Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, следует вразумить крайне жесткими экономическими мерами
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 16:16 «Тануки» судится с экстремистами
- 07.05 11:23 Казанскому стрелку продлили срок содержания под стражей
- 06.05 17:01 В России раскрыта массовая схема обмана пенсионеров гражданами Украины
- 05.05 17:12 Вынесены последние приговоры по делу ореховской преступной группировки