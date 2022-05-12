Ответственность за выстрел будет нести владелец оружия

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12 мая 2022, 19:20

Государственная дума РФ приняла в окончательной редакции поправки к Закону «Об оружии», которые вступят в силу с 29 июня текущего года. Основное нововведение заключается в том, что имеющиеся у граждан на законном основании различные средства самообороны отнесены к источникам повышенной опасности.



С точки зрения здравого смысла это итак понятно. Однако существовал ряд правовых тонкостей, которые не были урегулированы юридически. Чтобы было понятно в чём дело, имеет смысл провести аналогию с автомобилем. Если с его участием произошло ДТП, ответственность наступает для собственника. Исключение составляют случаи, когда водитель имел доверенность или был официально зарегистрирован факт угона. Теперь же похожая ситуация будет и с оружием. Если его потеряли или похитили, то применение обойдётся последствиями и для владельца. Максимальные санкции могут составить до двух лет лишения свободы. Логику законодателя понять можно. Если человек получил легальное разрешение на хранение оружия, он должен предпринимать предписанные меры по его сохранности. В противном случае налицо будут признаки халатности.



Однако у юристов возникает и множество вопросов. Например, как быть, если произошла кража из квартиры. Кроме того, некоторые виды оружия официально разрешено передавать в аренду для спортивных целей. Поэтому, скорее всего, каждый случай будет отдан на усмотрение следствия или суда.