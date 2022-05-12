«Тануки» судится с экстремистами

Нижегородский районный суд начал рассмотрение иска ресторанной сети «Тануки» в лице ООО «Восход» к В. Позднякову – основателю признанного в 2018 году экстремистским «Мужского государства», а также двум его последователям. Истец требует возмещения материального ущерба в 158 тыс. рублей, который компании нанесла экономическая атака ответчиков в августе минувшего года.
Суть прошлогоднего конфликта состоит в массовых ложных телефонных заказах продукции ресторанов города, которые за три дня причинили ей убытки порядка полумиллиона рублей. Акцию спровоцировал опубликованный Поздняковым в Telegram призыв «наказать» «Тануки» за рекламу с радужной упаковкой и изображением темнокожего мужчины. Откликнувшиеся пользователи делали заказы, а затем отменяли их, ссылаясь на неприятие рекламной политики ресторанов, либо просто не отвечали на звонки.
На судебном заседании рестораторы в качестве доказательств предъявили акты о списании невостребованных продуктов, перечень 66 заказов, нотариально заверенные скриншоты ТГ-канала «Мужского государства» с агитацией против «Тануки». Суд назначил основное заседание на начало июня, предварительно запросив у истца уточнение расчётов суммы ущерба. Ответчики на заседание не явились, как и осенью 2018 года: тогда в Нижнем Новгороде состоялся процесс по признанию «Мужского государства» экстремистским движением.
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