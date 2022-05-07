Казанскому стрелку продлили срок содержания под стражей

Верховный суд Республики Татарстан посчитал нужным продлить срок ареста Ильназу Галявиеву до 11 августа 2022 года. 11 мая 2021 года подозреваемый устроил теракт в гимназии № 157 города Казани.
Тогда вследствие расстрела из охотничьего ружья и применения самодельного взрывного устройства погибли 9 человек. Ещё 143 получили ранения разной степени тяжести. Всего в статусе потерпевших по уголовному делу проходят 600 человек. С ходатайством о продлении обвиняемому срока содержания под стражей выступили представители следственной группы. Прокуратура и сторона защиты не высказали возражений против этого. Основная причина – Галявиеву необходимо дополнительное время для ознакомления со всеми 310 томами уголовного дела. По его словам, на изучение каждого тома у него уходит полтора дня.
Остаётся добавить, что экспертиза, проведённая Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, признала Галявиева невменяемым. Однако повторная экспертиза в Санкт-Петербурге пришла к противоположным выводам.
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