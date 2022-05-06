В России раскрыта массовая схема обмана пенсионеров гражданами Украины

По версии следствия, причастной к афере оказалась группа граждан Украины. Злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов, других организаций звонили пожилым людям и объявляли о том, что им положена денежная помощь. Но существовал один нюанс – для получения средств нужно было заплатить «налог» по реквизитам, предлагаемым аферистами.
Схема обмана была сложной. На территории Украины действовал нелегальный колл-центр, откуда и поступали звонки. Другие фигуранты комбинации проживали в Санкт-Петербурге и области. В их задачу входила конвертация полученных денег в криптовалюту. Осуществлялись и операции с наличными деньгами. Последние передавались по железной дороге через проводников.
На данный момент известно о задержании организатора и ближайших его помощников. Правда, следствию предстоит ещё выяснить хотя бы приблизительное количество пострадавших. Если суд сочтёт вину фигурантов доказанной, то мошенникам может грозить до 8 лет лишения свободы.
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