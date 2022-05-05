Вынесены последние приговоры по делу ореховской преступной группировки

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5 мая 2022, 17:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Один из главарей ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося) и его личный телохранитель, который заодно выполнял функции киллера, Марат Полянский получили свои последние приговоры. Отбывающему пожизненный срок Буторину символически добавили еще 13 лет, а Полянскому приплюсовали к 23-летнему сроку еще год.



Подельников признали виновными в организации и исполнении покушения на оперативника РОБОПа по ЦАО Москвы Николая Петрова. Утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово» в милиционера из стоящего у тротуара микроавтобуса «Крайслер» был совершен выстрел. Он чудом остался жив.



В 2017 году Марат Полянский написал явку с повинной и рассказал следователям, что за рулем «Крайслера» находился его знакомый Александр Васильченко. Он тоже состоял в ореховской ОПГ и позже получил пожизненный срок. Организатором покушения, по словам Полянского, был Сергей Буторин, который вскоре подтвердил слова своего телохранителя.



Буторин отбывает пожизненное заключение за организацию десятков убийств. Для Полянского, которому было назначено 23 года колонии за прежние преступления, новое наказание имеет огромное значение. Суд добавил к его предыдущему сроку путем частичного сложения всего год, и бывший киллер вскоре может рассчитывать на УДО.



