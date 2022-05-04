Стоматолога, провозгласившего себя «врио президента СССР», отправили в тюрьму

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4 мая 2022, 15:43

Сергей Тараскин получил 8 лет колонии.

Бывший владелец стоматологической клиники Сергей Тараскин получил 8 лет колонии общего режима – его признали виновным в создании экстремистской организации.

Тараскин считал себя «врио президента СССР». Он неоднократно утверждал, якобы юридически Советский Союз все еще существует, а конституция России недействительна, поэтому можно законы РФ не соблюдать. В соцсетях злоумышленник настаивал на возрождении КГБ и СМЕРШ, публиковал свои указы. У него было около 150 тыс. последователей.

Впервые обыски в квартире Сергея Тараскина прошли в 2018 году, в 2020-м его отправили под домашний арест, и вот теперь суд принял окончательное решение и отправил зубного врача за решетку.