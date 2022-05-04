Коррупция и воровство оставили Арктику без охраны

Следственный комитет РФ завершил расследование по делу о крупном хищении бюджетных средств высокопоставленными сотрудниками Росгвардии. Речь идёт о 262 млн рублей, выделенных на обеспечение спецтранспортом охраны портов в Арктике. Преступную группу возглавлял полковник Шалва Муселиани, тогдашний начальник одного из департаментов ГУВО Росгвардии. Соучастниками стали четверо его коллег и предприниматель София Болквадзе.
На закупку вездеходов, снегоходов и пяти катеров летом 2018 года мошенники объявили тендер, предварительно завысив стоимость транспорта на 10%. Единственным участником и победителем торгов стало НПП из Санкт-Петербурга, контракт на сумму 376,2 млн рублей был полностью оплачен к концу 2019 года, техника поступила на баланс Росгвардии. Скоро обнаружилась непригодность катеров для эксплуатации в арктических условиях: пластиковые рубки и корпуса потрескались от мороза.
Следствие началось осенью 2020 года, по его итогам росгвардейцам и С. Болквадзе инкриминируются превышение полномочий, хищение бюджетных средств, получение взятки, мошенничество. Акционерам «Оборонных технологий», в состав которых входит НПП, изготовившее катера, предъявлены обвинения в даче взятки (30 млн рублей). Их адвокат считает содержание в СИЗО после завершения следствия незаконным, не согласен он также с результатами экспертизы катеров.
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