За похищения и издевательства над людьми осуждено руководство реабилитационного центра в Омске

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 апреля 2022, 16:26

Рехаб «Очаг» функционировал в Омской области с лета 2017 года, реабилитация там длилась полгода и более. Согласно рекламе, пациентам гарантировалась помощь квалифицированных наркологов, психиатров, стоимость одного месяца пребывания в «Очаге» оценивалась в 25 тыс. рублей.



Однако в 2019 году центр был закрыт, его сотрудники привлечены к уголовной ответственности. Выяснилось, что медицинского образования у персонала не было, над реабилитантами систематически издевались, не выпускали с территории. Потерпевшими признали 25 зависимых, люди рассказывали о пытках электрошокером, холодной водой, пристёгивании наручниками, побоях. Протестовавших против насилия также держали на психотропных препаратах, подавлявших волю.



По результатам двухлетнего разбирательства Омским облсудом виновными были признаны директор рехаба Алексей Вяткин, его помощники Д. Филиппов и Е. Пузанов. Бывшие сотрудники «Очага» получили 12, 9 и 10 лет строгого режима соответственно. Они осуждены по статьям 126 и 127 УК Российской Федерации, Вяткину дополнительно инкриминирован незаконный оборот оружия. Сведений об обжаловании приговора пока не поступало.



