В Москве рассматривается очередное уголовное дело Дмитрия Захарченко

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 апреля 2022, 14:29 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

По данным следствия, экс-офицер МВД Дмитрий Захарченко мог получить около 1,4 млрд руб. за покровительство над одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Отбывающему длительный срок бывшему полковнику инкриминируется «крышевание» группы компаний «1520» Валерия Маркелова.



В Пресненском суде Москвы в ходе прений прокурор попросила назначить Захарченко наказание по совокупности преступлений и вынесенному ранее приговору в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.



Помимо Захарченко на скамье подсудимых находятся бывший адвокат Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов, бывший совладелец группы компаний «1510». Прокурор попросила назначить Белевцову 9 лет колонии и 100 млн руб. штрафа, Критинину — 9 лет колонии и 100 млн руб. штрафа, Маркелову — 12 лет колонии и 500 млн руб. штрафа.



Ранее уже стало известно о том, что с 2007 по 2016 год Захарченко регулярно получал взятки от организованной преступной группы, державшей под контролем целый ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались деньгами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности. Адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками во взяточничестве. За весь указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.



В новом деле Дмитрия Захарченко говорится о его дорогостоящем отдыхе в сочинских отелях, включая «Гранд отель Поляна», который ему в 2015 году, по версии Следственного комитета РФ, оплатил председатель совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолум Юнаев. За общее покровительство и благосклонность Дмитрия Захарченко господин Юнаев выложил 800 тыс. руб., которые он частями переводил на счета отелей в местных банках. Кроме того, как считает следствие, в 2007–2009 годах за общее покровительство финансистам он получал ежемесячно по €150 тыс., а всего — €2,8 млн, или 109 млн руб. Позже, до августа 2016 года, через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина Дмитрию Захарченко было выплачено еще 1,3 млрд руб.



Покровительство со стороны Захарченко сводилось к обеспечению бесперебойной работы теневой финансовой структуры, основанной на компьютерной программе ABC. Благодаря ей теневые финансисты могли уходить от уплаты налогов, обналичивать средства и вообще проводить любые банковские операции, неподконтрольные финансовым или правоохранительным структурам государства.



