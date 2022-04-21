Ректора Казанского федерального университета обвиняют в заказном убийстве

Центральный районный суд Тольятти продлил на 3 месяца срок содержания под стражей ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Тем самым было удовлетворено ходатайство центрального аппарата СК РФ.
По версии следствия, криминальная история с участием Гафурова началась ещё в далёком 1999 году. В бытность главы администрации города Елабуги он заказал одной из преступных группировок устранение местного депутата и по совместительству криминального авторитета Айдара Исфраилова. Первое покушение оказалось неудачным, однако пуля киллера всё же настигла жертву в Москве. Правоохранители считают, что вся операция обошлась заказчику в 100 тысяч долларов.
Самого Гафурова удалось задержать и доставить в Москву лишь в конце минувшего года. Басманный районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, который должен был завершиться 25 апреля. Однако в СК РФ не успели провести ряд следственных действий. Поэтому обвиняемого отправили в Саратов для прохождения комплексной амбулаторной нарколого-психиатрической экспертизы, называемой в народе пятиминуткой. После неё Гафуров в столицу уже не вернулся.
В свою очередь защита ректора настаивает на том, что сами следственные действия, как и определение суда о продлении ареста являются незаконными. Поэтому адвокаты готовят необходимые жалобы.
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