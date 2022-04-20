В Хабаровске бывший крупный чиновник взят под стражу

Аргументы Недели → Криминал 13+

20 апреля 2022, 17:56

Речь идёт о бывшем заместителе министра по развитию территорий Дальнего Востока и Арктики Александре Крутикове. Соответствующая мера пресечения ему избрана судом как минимум до 5 июня текущего года. Основным пунктом выдвинутых обвинений является неправомерное содействие в выдаче субсидий на развитие лесоперерабатывающей отрасли в Хабаровском крае.



Представителям СМИ стало известно, что экс-чиновник также является фигурантом других уголовных дел, которые касаются выявленных злоупотреблений в лесном хозяйстве региона. Как предполагает следствие, Крутиков имеет непосредственное отношение к выдаче коммерческой фирме и последующему хищению 840 миллионов рублей субсидий, предназначенных для строительства комплекса по производству пиломатериалов в расположенном в Солнечном районе посёлке Берёзовый.



Вместе с Крутиковым обвинение предъявлено ещё двум лицам – прежнему начальнику одного из отделов министерства Александру Павлову и теперь уже бывшему директору ООО «Азия Лес» Александру Пудовкину. Ныне они также находятся под арестом.



По версии правоохранителей, суть махинаций сводилась к тому, что средства из бюджета были перечислены ООО «Азия Лес» на основании подложных документов, подтверждавших лишь на бумаге строительство необходимых объектов инфраструктуры. А Крутиков и Павлов без предварительной проверки утвердили заключение о соответствии коммерческой структуры критериям для предоставления государственной поддержки.



