В Кировской области по подозрению в убийстве девочки 4 лет и ранении ее сестры задержан подросток

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17 апреля 2022, 12:38

фото с сайта СКР

В Кировской области по подозрению в убийстве в поселке Нема четырехлетней девочки и ранении ее семилетней сестры задержан шестнадцатилетний подросток - сводный брат малышек.

В субботу, 16 апреля, в одном из домов посёлка Нема было обнаружено тело девочки с ножевыми ранениями и 7-летняя девочка с травмами.

По версии СКР, на девочек мог напасть с ножом их сводный брат. Подросток с места происшествия сбежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями. Подросток задержан, в настоящее время его допрашивают.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.