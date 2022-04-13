Петербуржцу, сбившему насмерть на автомобиле силовика, грозит 16 лет колонии

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13 апреля 2022, 18:59 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Завершились прения сторон по уголовному делу в отношении Алексея Покрепо, который в ноябре 2021 года, сбил насмерть на автомобиле бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит». Прокурор запросил для обвиняемого 16 лет колонии строгого режима, и взыскания в пользу семьи силовика в размере 10 млн рублей.



Девятого ноября 2021 года старший оперуполномоченный СОБР «Гранит» Евгений Захаров участвовал в операции по задержанию предполагаемых телефонных мошенников. Алексей Покрепо, пытаясь избежать задержания, сбил его насмерть и переехал тело колесами. Чуть позже он был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».



Алексей Покрепо признал вину, заявив, что наезд совершил случайно. Он запросил минимальное наказание по вменяемой в вину статье (12 лет), чтобы быстрее приступить к возмещению ущерба семье погибшего. При этом его адвокат считает, что «сумма иска слишком велика и ничем не подтверждена».



Своё решение суд планирует огласить 19 апреля.



