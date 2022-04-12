Прокуратура Новосибирска не может выселить своего бывшего прокурора из служебного жилья, пока тот находится в казённом

Аргументы Недели → Криминал 13+

12 апреля 2022, 20:01

На сей раз с иском к бывшему главе надзорного ведомства Владимиру Фалилееву обратилось в суд нынешнее руководство областной прокуратуры. Суть претензий сводится к тому, что ответчик начиная с 2018 года незаконно занимает служебное жильё площадью 125 квадратных метров. А раз так, то поставлен вопрос о его выселении.



Сам Фалилеев предварительно, а точнее в 2020 году, уже обращался в Генпрокуратуру с целью решить свой квартирный вопрос. Однако там посчитали, что чиновник уже реализовал своё право на приватизацию жилья в бытность зам. прокурора Бурятии.



Что же касается нынешнего судебного процесса, то следующее заседание назначено на 27 апреля текущего года. Более того, Фалилеев и его команда подали встречный иск с целью признания гражданина нуждающимся в жилом помещении.



Но вся пикантность ситуации состоит в том, что сам Фалилеев уже второй месяц находится в СИЗО по обвинению в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, подозреваемый за вознаграждение создал режим благоприятствования для одного из крупных торговых центров.



Ожидаемо, что свою вину в инкриминируемом деянии бывший прокурор не признаёт, списывая всё на оговор. В свою очередь адвокаты предпринимают попытки изменить своему подзащитному меру пресечения на более мягкую.