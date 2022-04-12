Санкции усилились, а уровень преступности в России снизился

Некоторые чиновники прогнозируют рост числа преступлений в стране на фоне усиливающегося санкционного давления. Независимый эксперт в сфере борьбы с коррупцией Александр Сухаренко, проанализировав текущую ситуацию и статистические данные за последние два года, сделал вывод о необоснованности подобных ожиданий.
Он отметил, что прошлогодние прогнозы, связанные с пандемией, не оправдались, и в сравнении с предыдущими годами уровень преступности даже несколько понизился. Эксперт также оценил криминогенную обстановку за первый квартал 2022 года, несмотря на отсутствие официальных данных МВД.
Отмечается рост киберпреступлений: в первой декаде марта число DDoS-атак на банки и другие бизнес-структуры превысило 1100 случаев и февральские показатели в целом. Кибермошенничества, согласно данным ВЦИОМ, затронули около 57% россиян, возросло также число хищений на криптовалютных биржах. Активность вирусов для нелегального майнинга в России максимальна и составляет 11.2% от общемирового уровня.
Введённые в конце февраля валютные ограничения привели к увеличению попыток незаконного вывоза наличности. На 31 марта зафиксировано 1078 случаев, общая сумма выявленных нарушений составляет 158 млн рублей. Ущерб госбюджету от незаконной продажи табака за последний квартал прошлого года – 18 млрд рублей, растёт оборот контрафактной продукции в целом. С целью борьбы с экономической преступностью Госдума в текущем году приняла ряд законов об ужесточении ответственности.
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