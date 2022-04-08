73% кибератак заканчиваются успехом мошенников

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 апреля 2022, 15:20

Успех кибератак мошенников вырос до 73%, утверждает Positive Technologies. Во время пандемии, удалённой работы теперь атакуются личные компьютеры пользователей, которые слабее защищены, чем корпоративные сети.



За месяц россияне получают вдвое больше вредоносных ссылок от мошенников. По ним загружается шпионское программное обеспечение, специальные лазейки для хакеров. В результате похищаются персональные данные, логины, пароли, данные банковских карт пользователей.



Часто хакерами стала использоваться платформа Discord, на которой проходят корпоративные совещания и деловые встречи. Оно используется онлайн и не требует установки на компьютер, поэтому манипуляции мошенников, подключившихся к деловой встрече, могут остаться незамеченными.



Для проникновения в персональные компьютеры мошенники рассылают письма по инфоповодам, например, выход нового сезона сериала, новый релиз популярной игры. В рассылке предлагается скачать код или пройти по ссылке. А дальше - дело техники и ловкости рук. Поэтому специалисты по кибербезопасности советуют не вестись на бесплатный сыр (программное обеспечение, сомнительные онлайн-кинотеатры, фишинговые рассылки), а пользоваться проверенными ресурсами.



