Арестованы счета бывшего замглавы Минтранса Владимира Токарева на сумму свыше 500 млн рублей

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7 апреля 2022, 19:46 Источник: interfax.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На счета обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра транспорта Владимира Токарева и его родственников наложен арест.



«Следователем приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчетных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей», — заявил начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев.



Стало известно, что в деле Токарева появился ещё один фигурант. Им является учредитель и гендиректор ООО «УК "Траст капитал"» Александр Иванов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.



«В ходе расследования установлено, что Владимир Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО "СпецТрансСтрой", совместно с учредителем и генеральным директором ООО "УК "Траст капитал" Александром Ивановым и иными лицами похитили 523 млн рублей при выполнении дорожных работ», - сообщил Сергей Лебедев.



Наказание за предъявленные обвинения составляет до 10 лет лишения свободы. Токарев был арестован 21 января. Иванов в настоящее время находится под домашним арестом.



