Мошенники осваивают «военные» технологии - для кого война, а кому мать родна

Аргументы Недели → Криминал 13+

7 апреля 2022, 16:31

В Дзержинске арестованы трое жителей Нижнего Тагила за попытку обмана жены российского военного-контрактника, попавшего в плен во время спецоперации на Украине.



Они запросили 10 млн рублей за освобождение из плена, но потом опустились до 400 тыс. рублей. А началось всё в марте, женщине поступило сообщение, что её муж сержант попал в плен. По присланной ссылке ей предложили зарегистрироваться в соцсетях, где обсуждались и якобы решались проблемы с пропавшими без вести и пленёнными российскими военнослужащими. Под предлогом розыска у женщины вытянули персональные данные, сведения о её муже. Через несколько дней на телефон жертвы мошенников поступил звонок с требованием денег. Каждый час 14 раз преступник звонил даме и угрожал убийством мужа, если деньги не будут перечислены на карту. В качестве доказательства серьёзности своих намерений прислали даже фото мужчины, лежащего лицом вниз. Потерпевшая потребовала разговора с супругом и после отказа обратилась в полицию.



Следователи оперативно задержали всех участников аферы. Один из них уличён в сотрудничестве с call-центром на Украине, откуда многие годы терроризировали граждан России. Преступники арестованы и помещены в СИЗО, вину они признали и дают показания. Ну а попавшем в плен сержанте пока ничего не известно. У военных запросили информацию.