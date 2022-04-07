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Мошенники осваивают «военные» технологии - для кого война, а кому мать родна

, 16:31

Мошенники осваивают «военные» технологии - для кого война, а кому мать родна

В Дзержинске арестованы трое жителей Нижнего Тагила за попытку обмана жены российского военного-контрактника, попавшего в плен во время спецоперации на Украине.

Они запросили 10 млн рублей за освобождение из плена, но потом опустились до 400 тыс. рублей. А началось всё в марте, женщине поступило сообщение, что её муж сержант попал в плен. По присланной ссылке ей предложили зарегистрироваться в соцсетях, где обсуждались и якобы решались проблемы с пропавшими без вести и пленёнными российскими военнослужащими. Под предлогом розыска у женщины вытянули персональные данные, сведения о её муже. Через несколько дней на телефон жертвы мошенников поступил звонок с требованием денег. Каждый час 14 раз преступник звонил даме и угрожал убийством мужа, если деньги не будут перечислены на карту. В качестве доказательства серьёзности своих намерений прислали даже фото мужчины, лежащего лицом вниз. Потерпевшая потребовала разговора с супругом и после отказа обратилась в полицию.

Следователи оперативно задержали всех участников аферы. Один из них уличён в сотрудничестве с call-центром на Украине, откуда многие годы терроризировали граждан России. Преступники арестованы и помещены в СИЗО, вину они признали и дают показания. Ну а попавшем в плен сержанте пока ничего не известно. У военных запросили информацию.

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