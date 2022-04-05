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За месяц россияне пытались вывезти за границу 100 млн рублей сверх разрешённого

, 15:49

За месяц россияне пытались вывезти за границу 100 млн рублей сверх разрешённого

Как известно, деньги любят тишину. Вот втихаря россияне пытались за месяц незаконно вывезти за границу 100 млн рублей. Суммы превышали разрешённые провозить без декларирования 10 тыс. долларов в эквиваленте других валют.

Федеральная таможенная служба с 24 февраля по 31 марта установила 1078 фактов незадекларированного провоза денег в обе стороны - в Россиию и из России - на 158 млн рублей. По выявленным фактам возбуждены административные дела. Временный запрет на вывоз больше 10 тыс. долларов введён указом президента 2 марта в связи с международной обстановкой и началом спецоперации на Украине. До этого можно было декларировать и вывозить до 100 тыс. долларов без подтверждения происхождения денег.

В основном деньги вывозились гражданами РФ в Турцию, ОАЭ, Израиль, страны Центральной Азии. Уменьшился поток в ЕС и США, что вполне логично в связи с санкциями. Специалисты предупреждают, что за нарушение правил вывоза валюты может грозить штраф до 200% от перевозимой суммы. В некоторых случаях, при совершении группового преступления, участникам грозит лишение свободы до четырёх

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