За месяц россияне пытались вывезти за границу 100 млн рублей сверх разрешённого

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5 апреля 2022, 15:49

Как известно, деньги любят тишину. Вот втихаря россияне пытались за месяц незаконно вывезти за границу 100 млн рублей. Суммы превышали разрешённые провозить без декларирования 10 тыс. долларов в эквиваленте других валют.



Федеральная таможенная служба с 24 февраля по 31 марта установила 1078 фактов незадекларированного провоза денег в обе стороны - в Россиию и из России - на 158 млн рублей. По выявленным фактам возбуждены административные дела. Временный запрет на вывоз больше 10 тыс. долларов введён указом президента 2 марта в связи с международной обстановкой и началом спецоперации на Украине. До этого можно было декларировать и вывозить до 100 тыс. долларов без подтверждения происхождения денег.



В основном деньги вывозились гражданами РФ в Турцию, ОАЭ, Израиль, страны Центральной Азии. Уменьшился поток в ЕС и США, что вполне логично в связи с санкциями. Специалисты предупреждают, что за нарушение правил вывоза валюты может грозить штраф до 200% от перевозимой суммы. В некоторых случаях, при совершении группового преступления, участникам грозит лишение свободы до четырёх