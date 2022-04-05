Следователи получили доступ к банковской тайне: мошенников будут ловить быстрее?

Аргументы Недели → Криминал 13+

5 апреля 2022, 11:49

Следователи и оперативные сотрудники полиции получили доступ к банковской тайне согласно новому закону «Об оперативно-розыскной деятельности». По их мнению, это позволит оперативно проследить путь похищенных со счетов граждан РФ денег.



Телефонные мошенники вынуждают клиентов банков хитростью и обманом переводить им на счета свои сбережения. Обман обнаруживается практически сразу, но оперативный поход в полицию не даёт результатов. За несколько часов, в которые можно отследить перемещение денег со счёта на счёт, пока концы не пропадут вовсе, следователи не могут получить доступ к банковским счетам подозрительных лиц. Если мошенников по горячим следам не взяли, то потом уже вряд ли найдут.



Банковская тайна строго охраняется законом и без специальных разрешительных документов доступ к ней получить невозможно даже сотрудникам правоохранительных органов. На получение таких документов уходил как минимум месяц. Теперь всё изменится. По решению суда банки обязаны будут предоставить следствию в течение 9 дней всю запрашиваемую информацию по указанным счетам и движению денег. Но лучшей профилактикой таких правонарушений является, конечно, бдительность самих вкладчиков банков и не предоставление никакой информации по телефону о своих счетах и вкладах.