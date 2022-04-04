Пьяные напали на воинскую часть в Бурятии, чтобы завладеть оружием

Аргументы Недели → Криминал 13+

4 апреля 2022, 18:02

Воскресной ночью трое пьяных напали на КПП воинской части в Бурятии и попытались завладеть огнестрельным оружием. Одного из нападавших на месте задержали сами военные. Двое других были позже арестованы сотрудниками правоохранительных органов.



Предполагается, что один из нападавших бывший контрактник этой же части, с которым не перезаключили договор. Мотив мести был одним из предполагаемых. Все нападавшие местные жители, ранее судимые.



Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Видимо, к уже имеющимся судимостям вскоре у них прибавится ещё по одной.