Пьяные напали на воинскую часть в Бурятии, чтобы завладеть оружием

Воскресной ночью трое пьяных напали на КПП воинской части в Бурятии и попытались завладеть огнестрельным оружием. Одного из нападавших на месте задержали сами военные. Двое других были позже арестованы сотрудниками правоохранительных органов.
Предполагается, что один из нападавших бывший контрактник этой же части, с которым не перезаключили договор. Мотив мести был одним из предполагаемых. Все нападавшие местные жители, ранее судимые.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Видимо, к уже имеющимся судимостям вскоре у них прибавится ещё по одной.
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