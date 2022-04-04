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Пьяные напали на воинскую часть в Бурятии, чтобы завладеть оружием

, 18:02

Пьяные напали на воинскую часть в Бурятии, чтобы завладеть оружием

Воскресной ночью трое пьяных напали на КПП воинской части в Бурятии и попытались завладеть огнестрельным оружием. Одного из нападавших на месте задержали сами военные. Двое других были позже арестованы сотрудниками правоохранительных органов.

Предполагается, что один из нападавших бывший контрактник этой же части, с которым не перезаключили договор. Мотив мести был одним из предполагаемых. Все нападавшие местные жители, ранее судимые.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Видимо, к уже имеющимся судимостям вскоре у них прибавится ещё по одной.

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