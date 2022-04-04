В России активизировались вандалы и экстремисты

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4 апреля 2022, 16:30

В марте атакам вандалов подверглись монументы воинской славы, вечный огонь, памятники участникам Великой Отечественной войны по всей территории России. Хулиганы снимают свои действия на видео и выкладывают в соцсетях.



В Саратовском Петровске вечный огонь закидали мусором, в Ставропольском крае помочились на монумент, в Улан-Уде прикурили от вечного огня. В Серпухове на танк Т-34 на постаменте нанесли фашистскую свастику. Аналогичным действиям подвергаются и православные объекты и всё ради хайпа в соцсетях. И никакого порицания со стороны сверстников, наоборот, ставят лайки и подбадривают. А ведь такие действия правоохранительные органы расценивают как экстремизм. Некоторые подростки даже не знают, что это за захоронения и памятники, тут явные пробелы в образовании и воспитании.



Относительно православных объектов, предполагают правоохранители, войну ведут некие сектанты, представитель оккультных направлений, которых некогда загнали под ковёр и благополучно забыли. Теперь они снова повылезали со своими сакральными жертвами в виде убитых животных или разрушенных часовен. За вандализм законом предусмотрено помимо штрафа уголовное наказание в виде ареста на три месяца. Групповое преступление на этой почве карается уже тремя годами лишения свободы. И обязательно - возмещение причинённого ущерба. Эксперты и представители министерств и ведомств фиксируют активизацию из-за рубежа попыток раскачать морально-нравственные устои общества и разжечь национальную рознь. Это часть гибридной войны против России, которая вспыхнула после начала военной операции на Украине. Среди координаторов таких преступных групп эксперты выявляют сотрудников зарубежных спецслужб, в том числе ГУР и СБУ. Подстрекатели вандалов и экстремистов также несут уголовную ответственность наравне с исполнителями.