Хактивисты пытаются обрушить сайты российских компаний

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 апреля 2022, 13:57

В марте в 8 раз выросло количество DDoS-атак на российские компании, увеличилась и их продолжительность - с 12 минут до 29 часов. Самая продолжительная атака длилась 145 часов. Большая их часть пришлась на финансовые учреждения.



Особого ущерба атаки не принесли, но по данным Лаборатории Касперского, ЦБ и Минцифры к профессиональным хаккерам присоединились киберактивисты, которым таким образом мстят России за спецоперацию на Украине. В Минцифры констатируют, что вместе с напором выросла и сложность хакерских атак. Поэтому Центробанк предупредил о возможном снижении скорости финансовых операций и кратковременной недоступностью некоторых ресурсов.



По данным IT-специалистов, для координации DDoS-атак на российские интернет-ресурсы за рубежом созданы многочисленные чаты, в которых даже малоподготовленным пользователям раздают инструкции, как «насолить» России. Пока россиянам удаётся отбиваться.