Не та слава: участника трёх войн и уважаемого доктора обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

За групповое изнасилование несовершеннолетней ученицы коррекционной школы в Екатеринбурге арестованы трое с виду уважаемых людей - генерал-майор в отставке, участник трёх войн Рамиль Гилязов, заведующий отделением в Свердловском онкодиспансере Иван Собачев и их знакомая.
Следствие установлено, что названная группа познакомилась в соцсетях с девушкой, пригласила её на квартиру, где они вместе выпивали и употребляли наркотики, а в завершении марлезонского балета - изнасиловали. Однако местные СМИ выяснили, что девушка занималась проституцией, её знакомые, почуяв лёгкую добычу, шантажировали обвиняемых. Медэкспертиза не обнаружила следов насилия на теле 15-летней.
Рамиль Гилязов — участник боевых действий в Афганистане, обеих чеченских и сирийской кампаний. Имеет несколько боевых ранений. В Центральный военный округ, штаб которого расположен в Екатеринбурге, он был переведен с должности начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. В 2019 году президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. В 2021 году генерал оставил службу по состоянию здоровья. Отмечен многочисленными наградами, в том числе георгиевским крестом и орденом Мужества. В газете «Красная звезда» — официальном издании Минобороны РФ — Рамиля Гилязова называли «хорошим воином», человеком весьма строгих правил и «вместе с тем глубокой и щедрой души».
Завотделением выездной паллиативной помощи Иван Собачев имеет стаж работы более 18 лет. В Свердловском онкодиспансере работает с 2018 года. «Иваном Владимировичем проводится большая организационно-методическая работа по развитию паллиативной медицинской помощи в Свердловской области. Сфера интересов врача — диагностика и лечение хронической боли (в том числе разработка и внедрение методик продленной парентеральной анальгезии), лечение нарушений питания, подбор специализированного лечебного питания»,— указано на сайте медучреждения.
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