Последний завет Виссариона: прокуратура инициировала ликвидацию общины

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31 марта 2022, 16:51

Громкий скандал с «Церковью последнего завета», известной как община Виссариона, разразился в Красноярском крае. При утверждении генплана поселений виссарионцев была прихвачена часть лесного фонда. Государство оценивает нанесённый ущерб в 100 млн рублей.



Основатели общины с сентября 2020 года находятся в СИЗО. Главный - Сергей Тороп - до перехода в религию работал милиционером. К обвинению о посягательстве на личность и права граждан теперь добавилось новое по иску Рослесхоза о незаконной прирезке участков площадью 400 га.



Фигурантов также обвиняют в мошенничестве в крупном размере при нецелевом использовании государственных средств, выделенных школе в одном из сёл. На личные нужды у школьников похитили 5,1 млн рублей. Подозреваемые находятся в СИЗО №1 города Новосибирска. Среди них есть экс-барабанщик группы «Ласковый май» Вадим Редькин. Следователи сейчас составляют обвинительное заключение, а прокуратура инициировала ликвидацию общины за вероучение Виссариона, которое «допускает суицид, неоказание медпомощи, нарушение сексуального поведения и пренебрежение принятыми нормами брака».