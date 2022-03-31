Организатором хищений бюджетных денег из НПО имени Лавочкина был бухгалтер

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31 марта 2022, 15:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Апелляционная инстанция Мособлсуда пересмотрела громкое уголовное дело о хищениях бюджетных средств из ФГУП «НПО имени Лавочкина». Преступления совершались сообществом, организованным бухгалтером. В группу мошенников входил также генерал-лейтенант ФСБ запаса. Добиться снижения наказания удалось лишь одному из шести фигурантов. Ранее они получили от 15 до 16 лет строгого режима.



Уголовное дело в отношении сотрудников ФГУП «НПО имени Лавочкина» и их коммерческих партнеров было возбуждено в 2014 году после проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и ГУЭБиПК МВД РФ.



Следствие утверждает, что «в преступный сговор с целью хищения средств, полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа» вступили бывшие руководитель ФГУПа Валерий Романов, его заместитель по персоналу, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Сергей Солодовников, заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, сотрудник отдела ФГУПа Анатолий Шишкин, гендиректор и главный бухгалтер ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» Владимир Анисимов и Игорь Корбут.



Руководители НПО с января 2012-го по февраль 2014 года заказали и оплатили ООО 28 различных изысканий и исследований. Контракты, на которые было потрачено 180 млн руб., оказались фиктивными и использовались только для хищений. В НПО полученные средства обналичили, после чего они были поделены между участниками махинаций. Организатором ОПС следствие назвало не руководителей космического НПО, а Игоря Корбута — бухгалтера ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР. В качестве наказания он получил более 15 лет строгого режима.



По решению суда больше всех — 16 лет «строгача» — получил генерал-лейтенант Солодовников. Ранее он возглавлял УФСБ по Чечне и курировал от спецслужбы Ракетные войска стратегического назначения. Избежал наказания лишь экс-руководитель НПО имени Лавочкина Валерий Романов, скончавшийся в ходе разбирательства.



Известно, что один из осужденных - гендиректор и главный бухгалтер ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» Владимир Анисимов - в мае 2013 года, когда, по версии следствия, совершались хищения, указом президента был удостоен Государственной премии.



Обжалуя приговор, адвокаты отмечали, что ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР», созданное при участии Московского авиационного института и ликвидированное в 2018 году, являлось не фирмой-«однодневкой», а крупной коммерческой структурой с большим портфелем заказов, включая множество иностранных.



По итогам рассмотрения апелляции, обвинительный приговор фактически не изменился. Лишь бывшему заместителю главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталию Вернигоре наказание снизили на четыре месяца.



