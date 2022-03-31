Бывшие полицейские получили сроки за кражу почти 60 тонн зерна

В Орловской области экс-сотрудника МВД Джемита Мирзоева и его бывшего коллегу из ГИБДД Павла Данилова лишили свободы за кражу почти 60 тонн зерна.
Следствие утверждает, что в августе 2019 года Джемит Мирзоев и Павел Данилов под предлогом проверки заставили местного бизнесмена выгрузить пшеницу на складе без составления процессуальных документов. После этого в течение суток они вывезли с места хранения 35 тонн пшеницы.
Позже, по версии следствия, осужденные похитили 24 тонны ярового рапса у структуры агрохолдинга «Мираторг» — ООО «Орел-Агро-Продукт». Вывез рапс с поля местный житель Арслан Ахмадов. Павел Данилов сопровождал его машину на служебном автомобиле, обеспечивая беспрепятственную перевозку похищенного.
Следствие оценило ущерб от действий полицейских в 904 тыс. рублей. Джемиту Мирзоеву назначено четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, а Павлу Данилову — пять. Арслан Ахмадов получил два с половиной года колонии общего режима.
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