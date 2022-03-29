Семейный подряд: жулики в белых халатах украли у здравоохранения 1,8 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

29 марта 2022, 10:27

Минздраву давно пора ликвидировать проектные офисы и НМИЦы, которые попросту проедают сотни миллионов народных рублей, вместо того, чтобы направить эти средства в первичное звено здравоохранения.



В центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела Александра Караськова, бывшего руководителя Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина, и Ирины Бойцовой, его супруги и заместительницы. Им вменяется в вину хищение 1,8 млрд государственных рублей, предназначенных на закупку медицинских препаратов и техники. Изначально следствие инкриминировало супругам похищение 1,3 млрд. руб.



Дело о крупной растрате и отмывании преступных доходов руководителями медцентра было открыто ещё в начале 2019 года. Заслуженные медики, пользуясь своим положением, сговаривались с поставщиками и за «откаты» создавали им условия для победы в закупочных тендерах. Прошлым ноябрём в рамках этого дела уже получил реальный срок (2,5 года колонии общего режима) зам. по научно-экспериментальной работе НМИЦ Евгений Покушалов.



Тем временем Караськов и Бойцова находились сначала под домашним арестом, затем под подпиской о невыезде. Материалы против них были на доследовании. И вот злополучная пара предстала перед судом. В понедельник прошло первое заседание. На скамье подсудимых вместе с супругами находились двое их сообщников из коррумпированных фирм-поставщиков. Фигуранты дела признали вину и уже вернули в казну 960 млн. рублей. Кроме того, суд наложил арест на их недвижимость. До следующего заседания, которое состоится 29 апреля, подсудимые останутся под подпиской о невыезде.