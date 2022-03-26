Продавшие части боевых ракет на Украину получили свои сроки

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26 марта 2022, 17:55 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вынесен приговор по громкому уголовному делу о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации. Следствие установило, что часть их агрегатов была продана на Украину, а другая использована для производства новых ракет для Минобороны РФ.



Бывшие коммерческий директор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (КТРВ) Виктор Ваган и гендиректор входящего в корпорацию ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"» (ТМКБ "Союз") Николай Яковлев получили, соответственно, по восемь и восемь с половиной лет строгого режима.



Бывшему исполнительному директору федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ГкНИПАС) Владимиру Ниязову и руководителю отдела ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» (ЮУрСЦУ) Игорю Малолеткину дали, соответственно, 4 и 4,5 года.



Стоит отметить, что подсудимым вменялось мошенничество в особо крупном размере, но уголовное преследование большинства из них суд прекратил в связи с истечением сроков давности по не реабилитирующим фигурантов основаниям.



По данным следствия, целью преступной группы являлось совершение хищений с использованием служебного положения «чужого имущества в виде составных частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет, единственным поставщиком которых является головная площадка КТРВ и входящие в корпорацию военно-оборонные предприятия».



Части использовались для реализации, а вырученные средства — для личного обогащения фигурантов.



В 2010 году Виктор Ваган и Николай Яковлев, выступавшие организаторами ОПГ, узнав от своих сообщников, что при исполнении контрактов с Минпромторгом на подмосковном полигоне ГкНИПАС предстояло утилизировать стратегические авиационные крылатые ракеты Х-55, договорились с украинским ОАО «Мотор Сич» о продаже 93 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей из них, а весь оставшийся от ракет лом отправили на переработку в ЮУрСЦУ, находящийся в Миассе. Вырученные за него средства ГкНИПАС перечислил Минпромторгу, а от «Мотор Сич» обвиняемые, по версии следствия, получили $2,4 млн, или 73 млн руб. по действовавшему тогда курсу ЦБ.



В 2010–2011 годах фигуранты в рамках контрактов с тем же Минпромторгом должны были полностью утилизировать 37 тактических управляемых ракет Х-31 класса воздух—поверхность, поступивших в ГкНИПАС из воинских частей, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве новых ракет. В ход пошли даже три тонны взрывчатки на основе тротила и гексогена, извлеченной из боевых частей ракет. По данным следствия, ее отправили в дочернее предприятие КТРВ, выпускающее взрывчатку. Впоследствии она и запчасти ракет, подлежащие полной утилизации, использовались для производства 15 тактических управляемых ракет класса воздух—поверхность модели Х-31А. Должностные лица Минобороны, считает обвинение, которых обманули, выдав за новые ракеты, собранные из старых частей, заплатили за них КТРВ 254 млн 718 тыс. руб., которыми участники аферы распорядились по своему усмотрению.



