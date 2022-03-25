Экс-мэр Канска засыпалась на опилках, не залитых водой, за которую получила медаль МЧС

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 марта 2022, 16:21

Красноярский суд завершил рассмотрение дела в отношении экс-главы Канска Надежды Качан. Она осуждена за халатное отношение к своим обязанностям. Пять лет назад чиновница проигнорировала образование в городе свалок из опилок. Вспыхнувший на них пожар перекинулся на жилые дома. Но и после этого градоначальница не ввела в Канске режим ЧС. Тлеющие опилки разлетались по всему городу.



Пожаром были уничтожены десятки домов, несколько человек сгорели заживо. Качан получила три года условно. Ущерб от пожара составил 188 миллионов рублей. В деле фигурировал также эпизод о крупном пожаре на ещё одной свалке с опилками. На тот раз от разлетающихся углей сгорели производственные территории. Ущерб составил 72 миллиона рублей. Следователи считают, что чиновница должна была проработать план мероприятий по предупреждению возгораний.



По иронии судьбы, во время следствия подозреваемая получила от регионального управления МЧС медаль «85 лет гражданской обороне».

В ведомстве сообщили, что Качан сделала очень многое для обеспечения безопасности на водоёмах. С предъявляемым обвинением чиновница не согласилась. С госслужбы она ушла по собственному желанию, не дожидаясь отставки.