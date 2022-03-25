Суд заочно осудил мошенника, похитившего активы «Ленкома»

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25 марта 2022, 15:16

Столичный суд приговорил заочно экс-руководителя ЗАО «Юнком» Фарида Ахвердиева к тюремному сроку. Его признали виновных в хищении акций у московского театра «Ленком». Он вёл с ним совместный бизнес. Сумма ущерба составила 170 миллионов рублей.



Бизнесмен успел покинуть страну до возбуждения уголовного дела. Суд арестовал его квартиру, стоимость которой составляет размер ущерба. Уголовное дело было возбуждено шесть лет назад. Заявление в полицию подал руководитель театра Марк Варшавер. Он помог в своё время Ахвердиеву приватизировать гостиницу «Юность», директором которой он являлся с 80-х годов. За такую услугу театр получил большую часть акций в ЗАО «Юнком». В дальнейшем Счётная палата не позволила театру заниматься коммерческой деятельностью. С того времени Ахвердиев продал акции гостиницы заявил без ведома театра.



Правоохранители установили, что обвиняемый подделал документы о передаче акций. Театральная афера Ахвердиева является не единственной. Известно, что в 2018 году он обманул сингапурскую компанию. Суд заочно приговорил бизнесмена к 8 годам колонии. Он объявлен в международный розыск.