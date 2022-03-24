Украинские нацисты переключились с телефонных звонков на электронную рассылку вредоносных писем

Уничтоженные российскими войсками мобильная и стационарная связь на Украине прервала вал мошеннических звонков российским гражданам. Но вместо этого фашистcкие подонки перешли к e-mail-рассылкам. Вместо DDoS-атак украинские кибермошенники теперь рассылают на электронную почту сотрудников российских компаний вредоносные программы. Эксперты полагают, что таким образом нацисты получают персональные данные пользователей и сеют панику среди них.
По данным «Лаборатории Касперского», количество атак с использованием хакерских программ выросло в полтора раза. Мошенники предлагают пользователям установить вредоносную программу, чтобы быть в курсе актуальных новостей. Чаще всего атаки совершаются на государственные организации, издательства. Украинские нацисты особо заинтересованы в получении доступа к критическим ресурсам. И их намерения вызывают серьёзные опасения. Они пытаются расшатать ситуацию.
Рассылки для сотрудников банков, государственных организаций маскируются под рабочие письма. Они могут называться «график или план работы». Малый и средний бизнес имеют слабую IT-защиту, поэтому очень часто становятся жертвами.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Вице-канцлер ФРГ Хабек: заявление Путина о платежах за газ в рублях является нарушением контрактов
Дмитрий Рогозин: Россия способна в считанные минуты физически уничтожить любого агрессора на любом расстоянии
- #ЗАУГЛОМ Академик Глазьев о продаже русской нефти и газа странам НАТО за рубли
- 12:06 Украинские телефонные мошенники, терроризировавшие граждан РФ, работали под прикрытием СБУ
- 23.03 20:12 Ветерана боевых действий в Донбассе приговорили в Москве к 13 годам колонии строгого режима
- 23.03 10:37 Наворованные Аваковым у украинского народа деньги из международных кредитов пытались вывезти за границу
- 22.03 11:28 В калмыцкой колонии действовал «Тюремный джамаат» под прикрытием руководства ИК