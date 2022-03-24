Украинские телефонные мошенники, терроризировавшие граждан РФ, работали под прикрытием СБУ

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24 марта 2022, 12:06

С начала спецоперации России на Украине телефонные звонки от украинских террористов и мошенников практически прекратились.



Украинские мошенники теперь не могут обманывать российских граждан, снимая с их счетов миллиардные суммы в год, а также лжеминировали учебные заведения, вокзалы и социальные объекты. По предварительным данным российских спецслужб, call-центр украинских телефонистов находился в Днепропетровске. Они звонили на российские телефоны, а также в страны ЕС и Прибалтики. Общий ущерб, нанесённый гражданам РФ, исчисляется миллиардами рублей. Фабрики телефонного мошенничества работали под прикрытием Службы безопасности Украины. Часть получаемых мошенническим способом денег преступники переправляли на содержание украинских нацистов - выкормышей фашистов.



Органы ФСБ России вычислили мошенников. В 95% случаев все следы вели на территорию Незалежной. Несколько человек спецслужбам удалось задержать. Помимо телефонного терроризма, украинцы часто вербовали россиян, призывали к совершению убийств на национальной почве. Следственный комитет России заочно арестовал несколько граждан Украины, причастных к серьёзным преступлениям.



