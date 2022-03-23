Ветерана боевых действий в Донбассе приговорили в Москве к 13 годам колонии строгого режима

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23 марта 2022, 20:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Осужденному Роману Теленкевичу вменили организацию нападения на владельца дома в Туапсе, а также попытку принуждения директора АО «Мираксбиофарма» к отказу от своей должности. Он является участником боевых действий в Донбассе и одним из руководителей ЧВК «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»).



ЧВК «ЕНОТ» была признана организованным преступным сообществом (ОПС). Теленкевич возглавил ОПС еще в 2016 году, когда «еноты» стали взаимодействовать с бывшими оперуполномоченными УФСБ по Москве и области — майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Они занимались разработкой контрабандистов, поставлявших в Россию бытовую электронику в обход таможни, а члены «ЕНОТ». привлекались к оперативно-розыскным мероприятиям в качестве понятых, технических специалистов или представителей общественности. Позже в СКР выяснили, что под прикрытием этой деятельности оперативники фактически занимались грабежом нарушителей, отбирая у них часть подлежащего конфискации имущества и оставляя его себе.



В августе 2018 года «еноты» напали на дом жителя Туапсе (Краснодарский край) Петра Супонева, у которого был земельный спор с соседом — академиком РАН Михаилом Пальцевым. Академику вызвался помочь его знакомый — Андрей Молокоедов, работавший тогда советником директора Научного центра иммунологии МГУ, которого следствие также считает одним из руководителей «ЕНОТ».



Андрей Молокоедов обратился к соратнику Роману Теленкевичу, который отправил на разборку с Петром Супоневым своих бойцов Дениса Карабана и Василия Минчика. Прилетев из Москвы в Туапсе, они, применив силу, проникли в дом господина Супонева и пригрозили ему расправой, в случае если он не отстанет от соседа.



В другом случае речь шла об угрозах в адрес директора АО «Мираксбиофарма» Вадима Друха, от которого «енотовцы» требовали, чтобы он отказался от занимаемой должности. Тем временем за ними уже велось наблюдение со стороны сотрудников ФСБ, и в ноябре 2018 года состоялись первые задержания и аресты.



Адвокаты Теленкевича указали, что их подзащитный и его соратники познакомились в 2014–2015 годах в Луганске, куда под пулями доставляли гуманитарную помощь. А когда боевые действия на востоке Украины поутихли, создали общественную организацию Е.Н.О.Т., которая была официально зарегистрирована, а ее участники занимались военно-патриотическим воспитанием молодежи. Адвокаты считают, что «еноты» могли бы вновь послужить государству в ходе военной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.



Суд отклонил множество доводов защиты и приговорил Романа Теленкевича к 13 годам заключения.



