В калмыцкой колонии действовал «Тюремный джамаат» под прикрытием руководства ИК

Аргументы Недели → Криминал 13+

22 марта 2022, 11:28

Четырёх бывших заключённых калмыцкой колонии №2 ФСИН отправили под суд. Их обвиняют в организации террористического сообщества под руководством Шахбана Гасанова. Уроженец Дагестана организовал в колонии террористическую организацию, в которую вошли более ста человек.



Гасанов создал преступную организацию в 2013 году, когда находился в заключении за незаконный оборот оружия. Участники сообщества проходили идеологическую обработку, слушали лекции, читали спецлитературу. Военный суд определит степень вины каждого. Первый суд по данному делу состоялся два года назад. Тогда одного из террористов суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима.



Соучастником громкого уголовного дела стали начальник исправительного учреждения и его заместитель. Их обвинили в пособничестве и получении взяток. Через руководство колонии осуждённые получали телефоны, запрещённую литературу, видеокассеты. О планируемых проверках члены преступного сообщества узнавали заранее, поэтому надёжно прятали запрещённые предметы. Приговор в отношении руководства исправительного учреждения ещё не вынесен. Дело в отношении их деятельности расследуется.



