Мягкий приговор скандальному блогеру Билю за ДТП заменён на жёсткий из-за возмущения общественности

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22 марта 2022, 10:24

Год и два месяца колонии общего режима получил известный блогер Эдуард Биль. В прошлом году он совершил ДТП в Москве, при котором пострадали несколько человек. Одна потерпевшая была отправлена в реанимацию. В Пресненский суд блогер приехал в сопровождении защитника. Он не ожидал, что будет приговорён к реальному сроку. Сторона обвинения запрашивала для подсудимого четыре месяца колонии.



Нынешний процесс стал вторым. В первый раз Билю удалось отделаться условным сроком. Однако московская общественность и прокуратура были возмущены мягким наказанием. Одной из пострадавшей в аварии оказалась сотрудница аппарата российского парламента Мария Артёмова. Она получила множественные травмы. В настоящее время она может передвигаться только на инвалидной коляске. Для восстановления ей потребуется ещё несколько серьёзных операций.



Блогер на суде сообщил, что выплачивает пострадавшей ежемесячно по 250 тысяч рублей. Однако это не удовлетворило прокурора. Сама Артёмова попросила суд отправить виновника аварии в колонию, чтобы он смог исправить своё аморальное и безнравственное поведение. По решению суда Эдуард лишён права управлять транспортным средством на три года после освобождения из колонии.