Мошенники выдают себя за судебных приставов

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18 марта 2022, 11:21

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что от имени ведомства и его сотрудников россиянам стали приходить ложные уведомления. Граждан вводят в заблуждение наличием несуществующих задолженностей.



При этом используются «липовые» документы с печатями и подписями. Злоумышленники просят срочно погасить задолженность. В случае неуплаты преступники угрожают заблокировать банковские счета, наложить арест на имущество. Для погашения долга гражданам отправляют ссылки для оплаты. Попав в электронную ловушку, с персонального компьютера или гаджета пользователя скачиваются персональные данные. Вредоносная программа способна предоставить доступ даже к банковским счетам.



Судебные приставы рекомендуют гражданам быть бдительнее при получении ссылок и уведомлений от неизвестных людей. Не нужно выполнять их требования и проводить какие-либо финансовые операции. Получить достоверную информацию о наличии задолженностей можно только через официальный сайт ФССП. Оплачивать долги нужно только через портал Госуслуг либо через официальный банк. Сомнительные адреса и звонки от неизвестных лиц рекомендовано блокировать.