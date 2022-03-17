Криминального авторитета Артура Денисултанова обвиняют в хищении денег у своего земляка

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17 марта 2022, 19:36 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Арестован криминальный авторитет чеченского происхождения Артур Денисултанов (Динго). Следствие утверждает, что он похитил более 37 млн руб. у своего земляка, пытавшегося обменять рубли на доллары США.



Эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев искал возможность проконвертировать в валюту 32 млн 250 тыс. рублей. Из-за введенных Центробанком новых ограничений сделать это официально уже было невозможно. Халухаев решил воспользоваться услугами рекомендованного знакомым «валютного брокера» Вадима Прохорова. Во вторник финансист привел технолога в один из московских банковских офисов, где ему якобы должны были помочь. В банке Халухаева встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.



«Брокера Прохорова» и его помощника Халухаев больше так и не видел. Найти их он тоже не смог, после чего отправился в ближайшее отделение полиции. Благодаря уличным камерам видеонаблюдения оперативникам всего за одну ночь удалось определить преступника и задержать. Им оказался опытнейший криминальный авторитет чеченского происхождения Артур Денисултанов (Динго). Теперь ему грозит до десяти лет заключения.



Артур Денисултанов считается влиятельной фигурой в российском криминальном мире. Динго еще с 90-х годов специализировался на похищениях предпринимателей и вымогательствах, был пойман, а после проведенного разбирательства помимо традиционных для того времени ст. 126 и ст. 263 УК РФ получил еще и обвинение по ст. 318 УК РФ за применение насилия к сыщикам: «авторитет» во время своего задержания протаранил внедорожником несколько милицейских автомобилей. В изоляторе Динго просидел недолго. В январе 1999 года его отец выкупил из чеченского плена солдата-срочника и обменял военнослужащего на арестованного сына. Акция тогда широко обсуждалась в СМИ.



Динго еще несколько лет вполне успешно занимался «регулированием бизнеса» в Санкт-Петербурге, а летом 2008 года его задержали в Австрии по подозрению в убийстве жившего в столице этой страны Умара Исраилова, бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова.



Сбежав в Австрию после конфликта со своим боссом, Исраилов подал иск в ЕСПЧ, заявив в нем о якобы известных ему фактах пыток и похищений людей в республике, а Денисултанов якобы отправился в Вену, чтобы призвать земляка к ответу. Через некоторое время перебежчик был застрелен на пороге своего дома, а Денисултанов - задержан. Динго депортировали на родину.



Двумя годами позже «авторитет» все же угодил в колонию. После расставания с близкой подругой, та написала заявление в полицию, сообщив, что бывший возлюбленный украл у нее 7,5 млн руб., да еще и угрожает расправой, требуя отозвать претензию. За кражу и «принуждение к даче ложных показаний» суд весной 2011 года приговорил Денисултанова к восьми годам колонии.



После досрочного освобождения в 2017 году Динго отправился на Украину. В Киев он прибыл с документами корреспондента французской газеты Le Monde Артура Кринари. «Журналист» заранее договорился о встрече с Адамом Осмаевым. Этот бывший московский чеченец, по данным следствия, пытался организовать покушения на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, а сбежав на Украину, возглавил там один из националистических батальонов. Во время «интервью» Динго попросил показать Осмаева наградной Glock 17, а как только ствол оказался в его руках, в салоне Nissan Terrano, где велась беседа, была открыта стрельба.



По версии украинского следствия, первым открыл огонь именно Динго, однако жизнь Адаму Осмаеву спасла его сидевшая на заднем сиденье жена Амина Окуева. Она успела выхватить свой, тоже наградной, ПМ и прямо через спинку сиденья разрядила в налетчика весь магазин.



Обоих раненых врачам удалось спасти, затем оба обвинили друг друга в покушении на себя. Через некоторое время на Осмаева было совершено еще одно нападение — он получил тяжелое ранение, а Амина Окуева — убита. В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.



