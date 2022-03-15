Золотая рыбка: продаётся должность в Росрыболовстве за 7 млн долларов

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15 марта 2022, 18:05

Пресненский суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-советника главы Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова. Чиновника обвинили в покушении на мошенничество. Шесть лет назад он пытался продать должность главы аукционного дома своего ведомства. Стоимость своей услуги он оценил в 7 миллионов долларов.



Фигурантами уголовного дела признаны ещё несколько человек, в том числе чиновников ведомства. Расследование дела было завершено в прошлом году. Прения сторон постоянно переносились. Обвинение долго зачитывало доказательную базу. Прокурор запросил для бывшего чиновника шесть лет колонии с назначением выплаты 900 тыс. рублей штрафа.



Три адвоката Хохлова пытаются оспорить обвинение. Защитники настаивают, что их клиент стал объектом провокации правоохранительных органов. Адвокаты указывают на наличие в деле множественных нарушений при проведении следственных мероприятий. Кандидатом на покупку государственной должности оказался подставной полицейский. При передаче денег были задержаны несколько соучастников вместе с Хохловым. Сам подсудимый деньги взять не успел. Однако этого было достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество».



