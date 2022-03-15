Офицеров МВД и ФСБ осудили за взятку от криминального авторитета

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15 марта 2022, 17:13

Столичный суд вынес обвинительное заключение в отношении зам. начальника по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ Евгения Кузина. Также по делу проходил бывший зам. начальника отдела управления «К» ФСБ РФ Игорь Фролов.



Согласно материалам следствия, офицеры вынудили предпринимателя Миро Амадяна передать им в собственность земельный участок в Подмосковье стоимостью 500 тыс. долларов и ещё 300 тыс. долларов наличными. В противном случае блюстители порядка планировали отправить Амадяна за решётку. Он имел высокий статус в преступном мире. В настоящий момент органы не имеют никаких претензий к криминальному авторитету. Перед законом он оказался кристально чист. Однако ему пока не удалось вернуть свои активы.



Кузина отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Ему придётся выплатить и крупный штраф. Вымогателя лишили офицерского звания и запретили ему занимать государственные должности в дальнейшем. Фролов получил 9,5 лет колонии. При этом суд оставил его в звании отставного офицера. Участок, фигурировавший в деле в качестве взятки, остался под арестом. Постепенно он перейдёт в собственность государства и будет реализован по рыночной цене. Ведь в деле о взятках не бывает потерпевших.